Сборная Украины сыграет с чемпионами Европы Португалией в квалификации Евро-2020
В Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, сборная Украины попала в группу, где ее соперниками является действующий чемпион Европы Португалия, а также сборные Сербии, Литвы и Люксембурга.
Согласно процедуре, 55 европейских сборных были распределены на 10 отборочных групп - пять групп по пять команд и пять групп по шесть команд. Сборная Украины изначально находилась во второй корзине.
Следует отметить, что финальная часть чемпионата Европы-2020 впервые в истории пройдет в 12 городах из 12 стран - Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Бильбао, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге и Риме. Финальный турнир пройдет летом 2020 года, а решающий матч состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
По регламенту сборные-хозяева не попадают в финальный турнир напрямую. Всего в финальную часть попадут 24 команды.
Евро-2020, квалификация
Группа А
Англия
Чехия
Болгария
Черногория
Косово
Группа В
Португалия
УКРАИНА
Сербия
Литва
Люксембург
Группа С
Голландия
Германия
Северная Ирландия
Эстония
Беларусь
Группа D
Швейцария
Дания
Ирландия
Грузия
Гибралтар
Группа Е
Хорватия
Уэльс
Словакия
Венгрия
Азербайджан
Группа F
Испания
Швеция
Норвегия
Румыния
Фареры
Мальта
Группа G
Польша
Австрия
Израиль
Словения
Македония
Латвия
Группа H
Франция
Исландия
Турция
Албания
Молдова
Андорра
Группа I
Бельгия
Россия
Шотландия
Кипр
Казахстан
Сан-Марино
Группа J
Италия
Босния и Герцеговина
Финляндия
Греция
Армения
Лихтенштейн