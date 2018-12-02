Сборная Украины сыграет с чемпионами Европы Португалией в квалификации Евро-2020

Также соперниками украинцев являются Сербия, Литва и Люксембург.

В Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, сборная Украины попала в группу, где ее соперниками является действующий чемпион Европы Португалия, а также сборные Сербии, Литвы и Люксембурга.

Согласно процедуре, 55 европейских сборных были распределены на 10 отборочных групп - пять групп по пять команд и пять групп по шесть команд. Сборная Украины изначально находилась во второй корзине.

Следует отметить, что финальная часть чемпионата Европы-2020 впервые в истории пройдет в 12 городах из 12 стран - Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Бильбао, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге и Риме. Финальный турнир пройдет летом 2020 года, а решающий матч состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

По регламенту сборные-хозяева не попадают в финальный турнир напрямую. Всего в финальную часть попадут 24 команды.

Евро-2020, квалификация

Группа А

Англия

Чехия

Болгария

Черногория

Косово

Группа В

Португалия

УКРАИНА

Сербия

Литва

Люксембург

Группа С

Голландия

Германия

Северная Ирландия

Эстония

Беларусь

Группа D

Швейцария

Дания

Ирландия

Грузия

Гибралтар

Группа Е

Хорватия

Уэльс

Словакия

Венгрия

Азербайджан

Группа F

Испания

Швеция

Норвегия

Румыния

Фареры

Мальта

Группа G

Польша

Австрия

Израиль

Словения

Македония

Латвия

Группа H

Франция

Исландия

Турция

Албания

Молдова

Андорра

Группа I

Бельгия

Россия

Шотландия

Кипр

Казахстан

Сан-Марино

Группа J

Италия

Босния и Герцеговина

Финляндия

Греция

Армения

Лихтенштейн