Шахтер подарил детской больнице оборудования на 275 тысяч гривен

Главный тренер и три игрока команды посетили больницу.

1 декабря главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека и футболисты Сергей Кривцов, Тарас Степаненко и Жуниор Мораес посетили Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1

Клуб поддерживает медучреждение с 2014 года. Это уже пятый визит «горняков». Предыдущий раз Паулу Фонсека и игроки приезжали навестить маленьких пациентов и коллектив сотрудников клиники ровно год назад, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Гости прибыли не с пустыми руками. «Шахтер» подарил ОДКБ № 1 немецкое оборудование стоимостью 275 тысяч гривен: набор пищеводных бужей для исследования, расширения и лечения рубцовых сужений пищевода, а также неонатальный цистоскоп для диагностики и лечения заболеваний мочевыводящей системы у детей с первых дней жизни.

На приобретение оборудования в том числе были направлены средства, полученные от реализации билетов на матч «Шахтер» – «Динамо».

Экскурсию для «оранжево-черных» уже традиционно провела главврач Оксана Пионтковская. Интересная деталь: на ступеньках лестницы нанесены имена ребят, которые прошли лечение и уже выписались из больницы. Одним из сюрпризов для главного тренера стала его именная ступень. А еще в актовом зале футболистов встретили 80 детей… в масках Зорро!

– Приезжаю сюда уже третий год, и для меня такой прием – огромная честь, - отметил главный тренер команды Паулу Фонсека. - Я очень растроган и своим именем на ступеньке, и фотографией с ребенком, и масками. Этот момент навсегда в моем сердце. Огромное вам спасибо за такие эмоции! Здесь делают лучшую работу, которая только возможна, – следят за здоровьем детей.

После просмотра короткого фильма о больнице Фонсека, Мораес, Степаненко и Кривцов вручили детям подарки и пригласили их на матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион».

Уже сегодня можно говорить о некоторых результатах. С появлением спектрофотометра «Солар» специалистами больницы сделано более 4 тысяч биохимических исследований крови, а холодноплазменный аппарат Coblator II позволил произвести 170 операций. Также клуб передавал больнице кровати и набор медикаментов.

В целом благотворительный вклад «Шахтера» за 5 лет составил порядка 1 миллиона 150 тысяч гривен. Квалифицированную помощь благодаря подаренному оборудованию получили свыше 15 тысяч детей.