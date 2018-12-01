Команду Первой лиги Авангард из Краматорска покинули четыре игрока - СМИ
22:55, 01 декабря 2018Футбол
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Причины ухода игроков не разглашаются.
Команду Первой лиги массово покидают игроки / fc-avangard.com.ua
Из краматорского Авангарда, выступающего в Первой лиге, ушли четыре игрока.
По информации портала SportArena, это защитник, два полузащитника и нападающий.
Команду покинули защитник Дмитрий Задерецкий, сыгравший 12 мачей в этом сезоне, полузащитники Дмитрий Гранкин (11 игр) и Александр Лучик (7 игр), форвард Олег Баранник, выходивший на поле 9 раз.
Причины ухода игроков не разглашаются.
Авангард занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков в 17 играх.
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