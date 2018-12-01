Арсенал и Карпаты сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:1.

На столичном стадионе Динамо им. Валерия Лобановского завершился матч 16-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, в котором киевский "Арсенал" принимал львовские "Карпаты" и свел игру вничью.

Матч завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

В начале игры более активными выглядели хозяева поля. И на 24-й минуте игры в свои ворота отправил мяч Папа Гуйе. Игрок ошибся после прострела от Дубинчака с правого фланга, которого к воротам гостей пропустил Федецкий, махнув ногой мимо мяча в довольно простой ситуации.

Впрочем, к середине второго тайма на поле восстановилась и игровое равновесие и равенство на табло. На 74-й минуте точный удар с пенальти в левый нижний угол нанес Гуцуляк и сравнял счет - 1:1. Минутой ранее Сагуткин отправил соперника на газон в собственной штрафной.

В оставшееся время игроки обеих команд так и не смогли изменить счет на табло.

Таким образом, Карпаты набрали 17 очков и вышли на 9-е место в турнирной таблице лиги. У Арсенала - 8 баллов и, как и ранее, последнее 12-е место.