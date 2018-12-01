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Десна проиграла Заре в стартовом матче тура Премьер-лиги

16:56, 01 декабря 2018
Футбол
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Силас забил первый гол луганчан в матче с "Десной" / uefa.com

В Киеве на Оболонь-Арена завершился матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором черниговская Десна принимала луганскую Зарю.

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Сульба матча была решена в середине первого тайма.

На 23-й минуте Михайличенко слева ворвался в штрафную Десны и сделал прострел. После рикошета мяч оказался на дальней штангу и набежавший Силас расстрелял ворота черниговчан - 0:1.

После этого Заря спокойно довела матч до победы. Более того, на 80-й минуте луганчане провели быструю контратаку. Громов сумел протолкнуть мяч на ход Кабаеву в штрафную, и тот точно пробил низом под вышедшим голкипером - 0:2.

Таким образом, Заря набрала 25 очков и вышла на 4-е место в турнирной таблице лиги. У Десны - 23 очка и команда делит 6-7 места с Мариуполем.

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Теги: #Десна Чернигов#Премьер-лига#Заря Луганск