Поле Оболонь-Арены расчищают: начало матча УПЛ Десна — Заря может быть сдвинуто
12:27, 01 декабря 2018Футбол
84 0
Игра в Киеве должна начаться в 14.00.
Матч Десны и Зари в УПЛ может начаться позже обозначенного срока / twitter.com/FCZoryaOfficial
На столичной Оболонь-Арена половина поля уже очищена от снега после прошедшего ночью в столице сильнейшего снегопада.
Тем не менее, начало матча Десна (Чернигов) - Заря (Луганск) может быть и сдвинуто, сообщается на официальной Twitter-странице ФК Заря.
"Держим руку на пульсе ситуации", - сообщают в луганском клубе.
Стартовый матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу должен начаться в 14.00.
Ранее УПЛ приняло решение перенести игру из Чернигова из-за проблем с подогоревом газона арены. Таким образом, ФК Десна вынуждена провести матч на нейтральном поле, в Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter