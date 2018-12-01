Поле Оболонь-Арены расчищают: начало матча УПЛ Десна — Заря может быть сдвинуто

Игра в Киеве должна начаться в 14.00.

На столичной Оболонь-Арена половина поля уже очищена от снега после прошедшего ночью в столице сильнейшего снегопада.

Тем не менее, начало матча Десна (Чернигов) - Заря (Луганск) может быть и сдвинуто, сообщается на официальной Twitter-странице ФК Заря.

"Держим руку на пульсе ситуации", - сообщают в луганском клубе.

Стартовый матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу должен начаться в 14.00.

Ранее УПЛ приняло решение перенести игру из Чернигова из-за проблем с подогоревом газона арены. Таким образом, ФК Десна вынуждена провести матч на нейтральном поле, в Киеве.