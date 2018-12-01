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Поле Оболонь-Арены расчищают: начало матча УПЛ Десна — Заря может быть сдвинуто

12:27, 01 декабря 2018
Футбол
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Матч Десны и Зари в УПЛ может начаться позже обозначенного срока / twitter.com/FCZoryaOfficial

Тем не менее, начало матча Десна (Чернигов) - Заря (Луганск) может быть и сдвинуто, сообщается на официальной Twitter-странице ФК Заря.

"Держим руку на пульсе ситуации", - сообщают в луганском клубе.

Стартовый матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу должен начаться в 14.00.

Ранее УПЛ приняло решение перенести игру из Чернигова из-за проблем с подогоревом газона арены. Таким образом, ФК Десна вынуждена провести матч на нейтральном поле, в Киеве. 

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Теги: #УПЛ#Десна Чернигов#Заря Луганск