Украина в еврокубках: чудесное превращение "Шахтера" с болельщиками из Донецка на трибунах, закономерное "Динамо" и "Ворскла" без чудес

Дончане обыграли в гостевом матче немецкий «Хоффенхайм», и теперь им остается сделать последний шаг – обыграть на домашней арене французский Лион. Пока неясно где состоится этот матч, в Харькове или во Львове, но точно ясно, что при победе «Шахтер» гарантирует себе второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка.

В то же время, киевское «Динамо» обыграло «Астану» в столице Казахстана и досрочно гарантировало себе не только выход в плей-офф Лиги Европы, но и первое место в итоговой турнирной таблице Группы. А полтавская «Ворскла» предсказуемо проиграла английскому «Арсеналу» из Лондона и потеряла все шансы на продолжение еврокубковых выступлений весной, в плей-офф.

«Хоффенхайм» - «Шахтер»

Самолет с делегацией донецкого «Шахтера» приземлился в понедельник, ближе к обеду, в аэропорту ближайшего к немецкому Зинсхайму города – Штутгарте. Именно в Зинсхайме и базируется команда Бундеслиги «Хоффенхайм», названная в честь одного из районов города. Но часть делегации, состоящую из журналистов, поселили в одном из самых старинных городов Европы – Гейдельберге.

Впрочем, любоваться местными достопримечательностями и красотами можно было либо поздно вечером, либо на следующий день. Пока же всех интересовал главный вопрос – что случилось с Ярославом Ракицким, который так и не появился ни в аэропорту «Жуляны», ни в салоне самолета, улетающего из Киева. Как пояснил чуть позже на предматчевой пресс-конференции наставник горняков Паулу Фонсека, у игрока обнаружились проблемы с коленом буквально на последней тренировке перед вылетом в Германию. Ракицкого пришлось оставить дома, что, учитывая и без того критическую турнирную ситуацию в группе, лишь усугубляло положение команды. Ведущий защитник вынужден пропускать важнейшую игру сезона на международной арене… Впрочем, португальский специалист совсем не выглядел подавленным, держался уверенно и обещал яркий футбол с большим количеством голов, с обязательной борьбой за итоговую победу. Забегая наперед, стоит отметить, что слова португальского специалиста полностью подтвердились – и в части количества голов, и в части итогового результата. Пока же, наблюдая за открытой частью предматчевой тренировки горняков – 15 минут – удалось подметить, что домашняя арена ФК «Хоффенхайм» чисто футбольная, довольно уютная и практически новая. Кстати, она была открыта в 2009-м году, ровесница Донбасс-Арены…

Вернувшись в Гейдельберг, удалось по-настоящему оценить красоты этого города – мосты, замки, древнюю крепость, расположенную на горе. Кстати, добраться на фуникулере в крепость и назад, в центр города, можно по довольно демократичной цене – за 7 евро. В стоимость проезда входит и проход на территорию крепости, где можно побродить не только по старинным развалинам, но и по музею-аптеке. Увы, долго пропитываться духом немецкой истории не получилось. Ближе к вечеру нужно было выезжать на стадион – дорога до Зинсхайма занимала около часа. А с пробками на выезде из Гейдельберга и подъезде к стадиону, где уже бушевали страсти, и все полтора.

По приезду на стадион автобус с табличкой Press и эмблемой ФК Шахтер на лобовом стекле почему-то не пропустили к главному входу, где располагается и вход для медиа, а «загнали» поближе к гостевой трибуне. И тут случилась неожиданная встреча. Выйдя из автобуса и увидев первого же болельщика в оранжево-черном облачении, УНИАН, на привычный вопрос: «Откуда приехали?» услышал: «Из Донецка». Пришлось даже, на всякий случай, переспросить и уточнить, мол, «А где сейчас живете?» - «В Донецке…»

На полный любопытства вопросительный взгляд корреспондента УНИАН мужчина лет 30-35, не захотевший представляться, с усмешкой ответил: «Ну вот, как-то добрались».

«И много тут вас?», - не отставал УНИАН. - «Конкретно нас – девять человек. За остальных ничего не скажу», - сухо ответил собеседник.

Уже по ходу матча было заметно, что сектор, предназначенный для болельщиков горняков, совсем не пустой. Но кто приехал откуда – диаспора, заробитчане, жители Украины – с подконтрольной или неподконтрольной территории – понять было невозможно. Стоит лишь отметить, что у всех была обычная фанатская оранжево-черная атрибутика «Шахтера». У некоторых – еще и флаги Украины. Какой-то другой символики – не было.

Что касается игры, то у обеих команд не было ни одной победы в четырех стартовых турах. Тем не менее, и «Хоффенхайм», и «Шахтер» сохраняли шансы на выход из группы. Но, чтобы воплотить эти шансы в реальность, нужно было выигрывать очную встречу. А вот ничья для обоих соперников была равносильна поражению. Зато она на сто процентов устраивала «Лион».

У «Шахтера» снова были кадровые проблемы. Но если к отсутствию Марлоса мы уже привыкли, то на сей раз к нему на вынужденном отдыхе присоединился Ракицкий. С учетом того, что в четырех сыгранных матчах горняки не пропускали меньше двух голов, отсутствие главного игрока в линии обороны было особенно тревожным.

Паоло Фонсека решил удивить своего немецкого визави, изменив тактическую схему. Впервые под руководством португальца «Шахтер» сыграл в пять защитников. В центре обороны действовали Кривцов, Хочолава и Матвиенко, а бровки закрывали Исмаилии и Данченко. Любопытно, что полторы недели назад по аналогичной схеме впервые сыграла сборная Украины при Андрее Шевченко. В той игре она пропустила четыре мяча от сборной Словакии…

«Шахтер» снова пропустил не меньше двух, и мог пропустить значительно больше. Вряд ли новая схема повысила надежность донецкой обороны, но она точно удивила Юлиана Нагельсмана. Пока «Хоффенхайм» разбирался, что к чему, в его ворота влетело два мяча. Но «Шахтер» позволил немцам отыграться с такой же легкостью, с какой в начале встречи вырвался вперед.

К слову, «Хоффенхайм» испытывает в обороне такие же серьезные проблемы, как и «Шахтер». Более того, в этой Лиге чемпионов «Хоффенхайм» тоже не пропускал меньше двух голов. Эта закономерность снова подтвердилась и на сей раз.

В первом тайме зрители на трибунах увидели четыре гола — по два в каждые ворота. Но ничья в этот вечер, как уже было сказано выше, не устраивала никого, поэтому после перерыва соперники продолжали играть на победу. Более того, «Хоффенхайм» не остановился даже после удаления в своем составе. Немцы провели в меньшинстве более получаса, но легче, вследствие этого, «Шахтеру» не стало. Более того, моменты у ворот Андрея Пятова стали еще более опасными.

А ближе к концовке активизировался и сам «Шахтер», не реализовавший несколько стопроцентных шансов. Как говорится, игра шла на три результата, и уже в компенсированное время «Шахтер» все-таки использовал один из своих шансов. Героем матча стал Тайсон, который в этой игре был просто неудержим. Под стать своему соотечественнику выглядел Исмаилии. Именно эти бразильцы сделали результат.

В параллельной игре «Манчестер Сити» во второй раз не смог выиграть у «Лиона», но, самое главное, подопечные Гвардьолы не позволили французам взять три очка. Победный гол Тайсона был для «Лиона» совсем некстати, поскольку именно он не позволил французам досрочно выйти из группы. А теперь судьба второй путевки в плей-офф будет решаться в заключительном туре, когда «Шахтер» сыграет с «Лионом» на своем поле.

Вопрос только в том, где именно состоится эта встреча. Понятно, что руководство «Лиона» сделает все возможное, чтобы не ехать в Харьков. Пока что самым реальным вариантом представляется «Львов Арена». Но где бы ни состоялся матч, «Шахтеру» в нем нужна только победа, которая гарантированно выведет горняков в 1/8 финала. Ничья же столь же гарантированно дает пропуск в Лигу Европы. И даже в случае поражения, еврокубки для Шахтера не закончатся – но только в том случае, если «Хоффенхайм» не обыграет «Манчестер Сити» на Туманном Альбионе.

Итак, перед «Шахтером» в заключительном туре стоит крайне сложная задача. Достаточно сказать, что в двух поединках против «МанСити» «Лион» набрал четыре очка, тогда как «Шахтер» не набрал ни одного и проиграл их с общей разницей 0-9. Помимо этого, нужно что-то делать с проблемами в обороне. Переход на игру в пять защитников эту проблему не решает. Если горняки снова пропустят не меньше двух, рассчитывать на победу будет сложно.

«Астана» - «Динамо»

Киевское «Динамо» дважды выиграло у «Ренна», причем домашняя победа над французами была признана лучшим матчем киевлян в этом сезоне. После этого динамовцы привезли победу из столицы Казахстана, однако радости этот результат не принес…

Но начнем с самого главного: киевляне досрочно забронировали первое место в своей группе, что дает определенные привилегии при жеребьевке. По всей видимости, групповой турнир получится пройти без поражений, но здесь нужно делать скидку на уровень соперников.

И вот здесь начинается самое интересное. Результат результатом, но на своем поле «Астана» переиграла «Динамо» по всем статьям. Достаточно взглянуть на соотношение ударов по воротам: 23-5 в пользу хозяев поля. «Динамо» занималось исключительно тем, что отбивало наскоки хозяев. А победить удалось благодаря стопроцентной реализации своих моментов. Это значит, что момент у динамовцев был всего один.

Так мы играем против чемпиона Казахстана. Несколько дней назад примерно так динамовцы играли против Александрии и вполне заслуженно уступили. О ставке на собственных воспитанников можно говорить сколько угодно, но есть уровень, ниже которого опускаться нельзя. А «Динамо» в очередной раз пробило дно.

После игры Александр Хацкевич говорил, что во главе угла стоял результат, жаловался на искусственное поле. Но с таким футболом, который Хацкевич предлагает своим подопечным, Цыганков, Шапаренко, Шепелев и другие перспективные ребята не смогут развивать свои лучшие качества. Зато они научатся «припарковывать» автобусы у собственной штрафной и защищать минимальное преимущество над соперниками уровня «Астаны». А если этот уровень окажется немного выше, как в недавних матчах с «Аяксом», пиши пропало.

Несмотря на досрочный выход из группы, каких-то иллюзий в этой Лиге Европы у болельщиков «Динамо» быть не должно. Да, многое будет зависеть от жеребьевки, но учитывая уровень потенциальных соперников, далеко подопечные Хацкевича все равно не пройдут. Причина в том, что сегодняшнее «Динамо» — это даже не европейский середняк, который может добиваться успеха в этом турнире. Нынешнее «Динамо» гораздо ближе к «Астане» или «Александрии», чем не к «Челси», «Арсеналу» или «Севилье», которые считаются фаворитами ЛЕ-2018/19.

«Ворскла» - «Арсенал»

По известным причинам, праздник в Полтаве не состоялся. Игру перенесли в Киев, где она автоматически превратилась в заурядное событие. Этот перенос, кстати, стал плохим знаком для «Шахтера». Если уж УЕФА не разрешил играть в Полтаве, где военного положения нет, то что уж говорить о Харькове…

Было известно заранее, что Унаи Эмери выставит полумолодежный состав. И, тем не менее, на поле «Олимпийского» вышли такие известные ребята, как Петер Чех и Арон Рэмси. При Арсене Венгере они считались незаменимыми игроками Арсенала, но ситуация изменилась.

Первая десятиминутка получилась довольно оптимистичной для «Ворсклы». Полтавчане начали очень активно и нагнетали напряжение у ворот Чеха. Более того, удалось создать несколько полумоментов, но воплотить их в забитый гол не получилось.

Зато канониры реализовали едва ли не первый свой момент. Тем самым они решили свои задачи: охладили пыл соперника и показали, кто на поле хозяин. Показали, в том числе, и арбитру, который придумал пенальти в ворота номинальных хозяев. На этом интрига была исчерпана, и третий гол уже ничего не решал.

После перерыва «Ворскла» немного активизировалась, но даже на забитый гол не наиграла. Очевидно, что соперничать с такими командами подопечные Василия Сачко смогут нескоро, ведь разница в классе просто огромна.

Конечно, участие в групповом турнире Лиги Европы — огромный бонус для игроков «Ворсклы», но этот уровень для большинства из них слишком высок. Та же «Заря» на протяжении двух сезонов в Лиге Европы выглядела намного интереснее. Судя по всему, через год на этом уровне мы увидим «Александрию». И хотелось бы, чтобы она подошла к еврокубкам более подготовленной.

Кирилл Стадниченко, Зинсхайм-Киев