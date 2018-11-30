Марьян Швед признан лучшим игроком чемпионата УПЛ в ноябре

Нападающий Карпат набрал 45 процентов голосов.

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем стал нападающий «Карпат» Марьян Швед.

Согласно условиям конкурса, организованного Украинской Премьер-лигой, в голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в ноябре: 14 тур — Марьян Швед («Карпаты»), 15 тур — Николай Шапаренко («Динамо»), 16 тур — Андрей Цуриков («Александрия»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении ноябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Артем Гордиенко («Заря»), Виктор Цыганков («Динамо»), Исмаили («Шахтер»), Андрей Запорожан («Александрия»), Александр Филиппов («Десна»).

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в ноябре, на официальном сайте УПЛ — upl.ua.

Всего в голосовании приняло участие около 2000 любителей футбола. Результат их выбора таков:

Марьян Швед — 45 % голосов,

Николай Шапаренко — 25 %,

Андрей Цуриков — 11 %,

Исмаили — 10 %,

Артем Гордиенко — 3 %,

Андрей Запорожан — 2 %,

Александр Филиппов — 2 %,

Виктор Цыганков — 2 %.