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Флешмоб к матчу Шахтер - Лион: симфонический оркестр сыграл гимн ЛЧ в торговом центре

13:53, 30 ноября 2018
Футбол
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В харьковском ТРЦ устроили флешмоб в честь матча Лиги чемпионов / shakhtar.com

Артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета, выходившие из магазинов торгового центра, под аккомпанемент оркестра исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Флешмоб вызвал большой интерес публики и был проведен дважды, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Изюминкой мероприятия стали восьмиметровые баннеры, анонсирующие матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион». Этот поединок является заключительным для «горняков» в 2018 году.

"Не упустите возможность быть на ОСК «Металлист» 12 декабря в 22:00 и поддержите свою команду в игре с «Лионом». Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов «Шахтеру» нужна только победа. Билеты – в продаже", - отмечается в сообщении. 

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер