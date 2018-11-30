Флешмоб к матчу Шахтер - Лион: симфонический оркестр сыграл гимн ЛЧ в торговом центре

Посетителей харьковского ТЦ «Французский бульвар» ждал приятный сюрприз

Артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета, выходившие из магазинов торгового центра, под аккомпанемент оркестра исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Флешмоб вызвал большой интерес публики и был проведен дважды, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Изюминкой мероприятия стали восьмиметровые баннеры, анонсирующие матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион». Этот поединок является заключительным для «горняков» в 2018 году.

"Не упустите возможность быть на ОСК «Металлист» 12 декабря в 22:00 и поддержите свою команду в игре с «Лионом». Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов «Шахтеру» нужна только победа. Билеты – в продаже", - отмечается в сообщении.