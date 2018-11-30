Динамо будет сеяным при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы
13:00, 30 ноября 2018Футбол
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Киевляне проведут ответный поединок дома
Динамо обыграло Астану в матче Лиги Европы / Reuters
Киевское «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы обыграло на выезде «Астану»и досрочно обеспечило себе первое место в квартете К.
На данный момент известно, что киевское «Динамо», «Ред Булл Зальцбург», «Зенит», «Арсенал», «Айнтрахт», «Челси» и загребское «Динамо» будут сеяными, сообщает Sport.ua.
Среди несеяных пока известно, что будут «Фенербахче», «Спортинг» и «Лацио».
Отметим, что сеяные команды ответный матч 1/16 финала Лиги Европы проведут на домашнем стадионе.
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 17 декабря.
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