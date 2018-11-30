13 команд обеспечили себе выход в плей-офф из группы Лиги Европы

Из Лиги чемпионов в Лигу Европы уже гарантировали себе выход еще 3 клуба - Брюгге, Бенфика и Валенсия.

После окончания поединков пятого тура Лиги Европы определились 13 участников 1/16 финала турнира.

Помимо киевского Динамо, которое себе досрочно обеспечило первое место в группе после победы над Астаной (1:0), ими стали Байер, Зальцбург, Зенит, Цюрих, Динамо Загреб, Фенербахче, Арсенал, Спортинг, Бетис, Айнтрахт, Лацио и Челси, сообщает SportArena.

В то же время, прекратили борьбу за выход в плей-офф 13 команд. В их число вошла и Ворскла, проигравшая в Киеве Арсеналу (0:3). Также не выйдут в следующий раунд Лудогорец, АЕК Ларнака, Русенборг, Спартак Трнава, Андерлехт, Карабах, Дюделанж, Марсель, Аполлон, Яблонец и Акхисар.

Таким образом, борьба в последнем туре развернется за 11 путевок в следующий раунд. На них претендуют:

группа В: Селтик (9 очков), Лейпциг (6);

группа С: Славия (7 очков), Копенгаген (5), Бордо (4);

группа F: Милан (10 очков), Олимпиакос (7);

группа G: Вильярреал (6 очков), Спартак (5), Рейнджерс (5), Рапид (4);

группа I: Генк (8 очков), Бешикташ (7), Мальме (6), Сарпсборг (5), ;

группа J: Краснодар (12 очков), Севилья (9), Стандард (9);

группа K: Астана (8 очков), Ренн (6);

группа L: БАТЭ (6 очков), Види (6), ПАОК (3)

Из Лиги чемпионов в Лигу Европы уже гарантировали себе выход Брюгге, Бенфика и Валенсия.

Матчи последнего тура ЛЕ состоятся 13 декабря.