Тренер Динамо Хацкевич: соперник превзошел нас по моментам

Наставник киевлян поделился эмоциями после победного матча Лиги чемпионов в столице Казахстана.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после выездного матча с «Астаной».

- Конечно, есть кадровые проблемы, но до декабря нам не усилиться. При этом одну задачу с этими ребятами мы решили досрочно, как бы этот турнир не начинался тяжело для нас. С этим поздравляю всю команду и наших болельщиков, - подвел итог матча тренер столичной команды, сообщает официальный сайт ФК Динамо Киев.

- По моментам «Астана» превзошла нас, но в футболе без удачи не бывает. Обе команды сегодня хотели выиграть, но удалось это нам. На самом деле, очень приятно сегодня победить, ведь длительный перелет и искусственное поле играют большую роль. Из-за необычного газона у нас было много ошибок при переходе из обороны в атаку, но самое главное, что сегодня на поле была дисциплина и порядок, - добавил Хацкевич.

- Наша команда – вся команда, а не только защитники – сыграла в обороне не без ошибок, но «на ноль», а впереди мы реализовали свой момент, - отметил наставник.

- Насчет сегодняшней игры, то сыграл свою роль фактор своего поля и поддержки болельщиков. Но если «Астана» продемонстрирует такое же желание в матче с «Ренном», то обязательно решит свою задачу, - сделал комплимент команде из Казахстана белорусский специалист из украинской команды напоследок.

Как сообщал УНИАН, матч в Астане завершился со счетом 0:1 в пользу Динамо.