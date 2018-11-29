Ворскла крупно проиграла английскому Арсеналу в матче Лиги Европы

Игра в Киеве завершилась со счетом 0:3.

В Киеве на НСК Олимпийский завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором полтавская Ворскла принимала английский Арсенал из Лондона.

Матч завершился крупным поражением украинской команды со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости с самого начала игры получили заметное игровое и территориальное преимущество и уже на 11-й минуте реализовали его в первый гол. Точный удар нанес Эмиль Смит Роув. А до конца первого тайма гости довели свое преимущество до крупного. На 27-й минуте Аарон Рамзи реализовал пенальти, а на 41-й - Джозеф Уиллок довел счет до крупного.

Во втором тайме гости спокойно контролировали ход матча и довели игру до логичной победы.

Таким образом, Арсенал набрал 13 очков и и вместе с португальским Спортингом - 10, досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, 1/16 финала.

У Ворсклы и азербайджанского Каарабаха - по 3 очка и 3-4 места в турнирной таблице.