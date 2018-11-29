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Шахтер поделился невероятными эмоциями в раздевалке после победы над Хоффенхаймом

21:41, 29 ноября 2018
Футбол
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Шахтер провел богатый на голы матч в Хоффенхайме / Reuters

Футбольный клуб Шахтер (Донецк) опубликовал эксклюзивные кадры видео эмоций команды из раздевалки после матча Лиги чемпионов с немецким Хоффенхаймом.

Напомним, игра завершилась со счетом 3:2 в пользу чемпионов Украины.

Теперь команде достаточно с любым счетом обыграть французский Лион в матче последнего тура группового этапа, чтобы выйти в 1/8  финала главного еврокубка.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер