Киевское Динамо выиграло матч Лиги Европы у Астаны и групповой турнир в целом

Гостевая игра в столице Казахстана завершилась со счетом 1:0.

В Астане состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Астана" принимала киевское "Динамо" и уступило вице-чемпиону Украины.

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт турнира.

Киевляне с самого начала матча захватили инициативу, а в середине первого тайма создали единственный в игре голевой момент. На 29-й минуте Цыганков выдал прекрасную передачу пяткой на Вербича в чужую штрафную, а Беньямин ударом низом мимо голкипера забил красивый гол.

В оставшееся время киевляне уверенно удерживали свое преимущество и, в итоге, одержали вполне заслуженную победу.

Таким образом, Динамо набрало 11 очков в 5 матчах, одержало убедительную победу на групповом этапе в квартете К и досрочно вышло в 1/16 финала второго по значимости еврокубка.