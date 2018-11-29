Фонсека о трансферных планах Шахтера: нам нужно усилить две позиции

Тренеру горняков нужен левый полузащитник и правый защитник.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Хоффенхайма поделился планами команды в ближайшее трансферное окно.

Специалист также рассказал о важности выхода в плей-офф турнира, сообщает Isport со ссылкой на немецкий Kicker.

"Выход в плей-офф Лиги чемпионов был бы очень важен для Шахтера в финансовом плане. Это дало бы возможность уже в январе несколько перезагрузить команду на трансферном рынке.

Уже зимой нам может понадобиться левый полузащитник и правый защитник", - отметил португальский специалист.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Шахтер на выезде обыграл немецкий Хоффенхайм со счетом 3:2.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала - горнякам необходимо обыграть в матче последнего тура группового этапа французский Лион.