Болельщикам Ворсклы разрешили посетить матч с Арсеналом по билетам на стадион Полтавы

Абсолютно все, кто приобрел билеты на игру в Полтаве заранее, могут воспользоваться своим пропускным документом на турникетах главной арены страны.

УЕФА дал положительный ответ относительно возможности болельщикам посетить перенесенный из Полтавы в Киев матч Лиги Европы «Ворскла» - «Арсенал» по билетам, приобретенными на стадион им. Алексея Бутовского в Полтаве.

Болельщики, которые приобрели билеты в Полтаве на сектора 1, 2, 34, 33 занимают места в специально определенных секторах. 69,71,73,75, сообщает официальный сайт ФК Ворскла.

Те, кто выкупил билеты на места в других секторах стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, занимают места на НСК «Олимпийский» в секторах - 27,29,31,33,35.

Тем временем продолжается продажа билетов на игру «Ворскла» - «Арсенал» в кассах столичного НСК «Олимпийский» и в Полтаве (Площадь Независимости, 16).

Абсолютно все, кто приобрел билеты на игру в Полтаве заранее, могут воспользоваться своим пропускным документом на турникетах главной арены страны, отмечается в сообщении пресс-службы полтавского клуба.

Как сообщал УНИАН, накануне было принято решение о переносе матча Ворскла - Арсенал из Полтавы в Киев. УЕФА руководствовался напряженной ситуацией в Украине и тем фактом, что команда из Лондона должна была добираться до Полтавы через Харьков, где введено военное положение.