Сборная Украины опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге ФИФА

Наша команда пропустила вперед сборную Словакии, которой проиграла в ноябрьском матче Лиги наций.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных сборных, в котором сборная Украины опустилась на одну строчку.

На счету подопечных Андрея Шевченко 1482 балла и 28-е место, сообщает официальный сайт организации.

Украинцы пропустили вперед, на 27-е место, команду Словакии, у которой 1483 балла. Любопытно, что в ноябре состоялся очный матч Словакия - Украина, в рамках Лиги наций, в котором украинская команда проиграла с разгромным счетом 1:4.

В Топ-5 национальных команд мира изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляют команды Бельгии, Франции, Бразилии, Хорватии и Англии. А в десятке сильнейших сборных мира зафиксировано лишь одно изменение. 6-7 местами поменялись команды Португалии (6) и Уругвая (7).

Десятку лучших команд мира замыкают сборные Швейцарии, Испании и Дании.

Следующая версия рейтинга будет опубликована в конце декабря.