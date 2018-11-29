Сборная Украины опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге ФИФА
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных сборных, в котором сборная Украины опустилась на одну строчку.
На счету подопечных Андрея Шевченко 1482 балла и 28-е место, сообщает официальный сайт организации.
Украинцы пропустили вперед, на 27-е место, команду Словакии, у которой 1483 балла. Любопытно, что в ноябре состоялся очный матч Словакия - Украина, в рамках Лиги наций, в котором украинская команда проиграла с разгромным счетом 1:4.
В Топ-5 национальных команд мира изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляют команды Бельгии, Франции, Бразилии, Хорватии и Англии. А в десятке сильнейших сборных мира зафиксировано лишь одно изменение. 6-7 местами поменялись команды Португалии (6) и Уругвая (7).
Десятку лучших команд мира замыкают сборные Швейцарии, Испании и Дании.
Следующая версия рейтинга будет опубликована в конце декабря.