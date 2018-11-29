Умер знаменитый защитник киевского Динамо Виктор Матвиенко
12:28, 29 ноября 2018Футбол
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Игрок в 1970-е годы четырежды становился чемпионом СССР, а также обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в составе команды.
Виктор Матвиенко совсем недавно отметил свой 70-летний юбилей / fcdynamo.kiev.ua
Сегодня утром стало известно о смерти легендарного защитника киевского «Динамо» Виктора Матвиенко.
Виктор Антонович ушел из жизни в возрасте 70 лет, совсем недавно отметив свой юбилей, сообщает официальный сайт ФК Динамо Киев
Выступая за киевское «Динамо» с 1970 по 1977 годы, Матвиенко стал 4-кратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.
"Перестало биться сердце доброго, честного, порядочного, искреннего и замечательного человека и настоящего друга. ФК «Динамо» Киев выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Виктора Антоновича, всем болельщикам нашего клуба. Вечная память. Пусть земля будет пухом…", - говорится в сообщении клуба.
О времени и месте прощания с Виктором Матвиенко будет сообщено отдельно.
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