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Матчи Лиги Европы с участием Динамо и Ворсклы: где смотреть

11:22, 29 ноября 2018
Футбол
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Матчи украинских команд в еврокубках покажут на отечественном ТВ / hotology.ru

Обе игры будут показаны на специализированных кабельных телеканал Футбол 1/2.

Игра Астана - Динамо начнется в столице Казахстана в 17.55 по киевскому времени и будет показана на канале Футбол 2. Игре будет предшествовать традиционная аналитическая программа "Путь в Баку", где эксперты в студии оценят шансы команд на успех в предстоящей игре. Студия начнет работу в 17.00. После игры эксперты в студии подведут итоги матча и оценят положение команд в турнирной таблице - в 19.45.

В свою очередь, матч Ворскла - Арсенал начнется в Киеве на НСК Олимпийский в 19.55 и будет показан на телеканале Футбол 1. Этой игре также будет предшествовать аналитическая программа "Путь в Баку", которая начнется в 19.00. После игры, в 21.55, эксперты в студии подведут итоги дня и выступление наших команд в еврокубках

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#Динамо Киев#Ворскла#где смотреть футбол