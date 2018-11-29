Динамо и Ворскла являются аутсайдерами на ставках букмекерских контор в матчах ЛЕ

Украинские команды котируются ниже своих соперников.

В четверг состоятся матчи очередного тура Лиги Европы УЕФА, в которых киевское Динамо и полтавская Ворскла являются аутсайдерами на ставках букмекерских контор в своих парах.

Динамо имеет более низкие котировки в выездной игре с Астаной (Казахстан), а Ворскла - в домашнем матче с лондонским Арсеналом, сообщает специализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данные 23 ведущих мировых букмекерских контор, согласно которым в матче Астана - Динамо средний коэффициент на победу хозяев составляет 2,75 к 1, на ничью - 2.42 к 1, а на победу Динамо - 3,56 к 1.

В то же время, в матче Ворскла - Арсенал средний коэффициент на победу хозяев поля составляет 4,68 к 1, в то время как на ничью - 3,54 к 1, а на победу гостей - 1,79 к 1.

Как сообщал УНИАН, накануне было принято решение о переносе матча Ворскла - Арсенал из Полтавы в Киев. УЕФА руководствовался напряженной ситуацией в Украине и тем фактом, что команда из Лондона должна была добираться в Полтаву через Харьков, где введено военное положение.