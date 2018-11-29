Месси побил рекорд Роналду по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов

В противостоянии аргентинца и португальца Месси на шаг обошел конкурента.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел своего принципиального визави Криштиану Роналду по количеству голов, забитых в Лиге чемпионов за один клуб.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" на выезде обыграла голландский ПСВ. Один из мячей забил аргентинец.

Читайте такжеПСЖ обыграл Ливерпуль в ключевом матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов (все результаты дня)

Для Лионеля Месси этот гол стал 106-м за "Барселону" в Лиге чемпионов. Таким образом, Месси обошел Криштиану Роналду по количеству мячей за один клуб в ЛЧ. У португальского футболиста в активе 105 голов за "Реал", сообщает Goal.com.

Напомним, летом 2018-го Роналду перебрался в туринский «Ювентус».

Как сообщал УНИАН, Месси и Роналду попали в Топ-5 самых дорогих футболистов мира.