ПСЖ обыграл Ливерпуль в ключевом матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов (все результаты дня)

"Тоттенхэм" выиграл на "Уэмбли" у "Интера".

В среду состоялись очередные восемь матчей 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В центральной игре в Париже "ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" - 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. На точные удары Берната и Неймара "Красные" ответили реализованным пенальти Милнером перед самым перерывом. Победа позволила парижанам улучшить свои шансы на выход в 1/8 финала.

На первом месте в квартете "Наполи" (9 очков), далее идут "ПСЖ" (8) и "Ливерпуль" (6). У "Црвены Звезды" 4 очка. Первые три команды имеют шансы на плей-офф. В 6-м туре неаполитанцев ожидает ключевой матч с "Ливерпулем" на выезде, а "ПСЖ" сыграет в гостях в Белграде.

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Напряженная ситуация и в группе В. "Барселона" вышла в плей-офф еще в прошлом туре. В среду каталонцы проводили встречу с ПСВ на выезде. На 61-й минуте мяч в ворота голландской команды отправил Лионель Месси. Через 9 минут Жерар Пике забил второй гол каталонской команды с паса того же Месси. На 82-й минуте ответный гол забил нападающий ПСВ Люк де Йонг. Победа "Барсы" - 2:1.

В параллельном матче встречались «Тоттенхэм» и «Интер». Матч, прошедший на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника «шпор» Кристиана Эриксена.

После 5 туров в активе каталонской команды 13 очков. «Тоттенхэм» (7) - на 2-м месте, «Интер» (7) занимает 3-е место. Замыкает таблицу ПСВ, который лишился шансов на выход в Лигу Европы.

Следует добавить, что из группы А в следующий раунд вышли "Атлетико" и "Боруссия" Д, а из группы D досрочно решили аналогичную задачу "Порту" и "Шальке" украинца Евгения Коноплянки.

Лига чемпионов. 28 ноября

Группа А

Атлетико - Монако - 2:0

Боруссия - Брюгге - 0:0

Группа В

ПСВ - Барселона - 1:2

Тоттенхэм - Интер -1:0

Группа С

Наполи - Црвена Звезда - 3:1

ПСЖ - Ливерпуль - 2:1

Группа D

Локомотив - Галатасарай - 2:0

Порту - Шальке - 3:1