Тренер Арсенала Эмери: мы уважаем Ворсклу и понимаем, насколько для нее это несправедливое решение

"Ворскла" и "Арсенал" прибыли в Киев на матч Лиги Европы.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о предстоящем матче с «Ворсклой», который пройдет в Киеве в четверг, 29 ноября.

«В последний момент мы узнали о том, что место проведения матча изменилось. Мы уважаем «Ворсклу» и понимаем, насколько для нее это несправедливое решение. Но получилось так, что мы прибыли в Киев.

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Дает ли перенос матча преимущество «Арсеналу»? Не думаю, что это что-то изменило. Просто теперь игра состоится в Киеве. Решение о переносе было лучшим, чтобы защитить всех, кто придет на стадион. Киев имеет много возможностей и, надеюсь, болельщики «Ворсклы» смогут приехать на игру. Не думаю, что стоит волноваться о безопасности. УЕФА заверил, что все меры безопасности предприняты.

Мы взяли на матч много молодых игроков. Они также много работают на тренировках и хотят получить шанс. У нас много матчей, поэтому мы им даем этот шанс. Мы можем выйти в плей-офф и с первого, и со второго места. Но в то же время хотим дать шанс молодым», – передает слова Эмери Tribuna.com.

Стоит отметить, что "Арсенал", прибыв в Киев сегодня вечером, отказался от проведения предматчевой тренировки на "Олимпийском". Что касается "Ворсклы", то она прибыла в столицу автобусом сегодня поздно вечером и также не будет тренироваться на НСК.

Как сообщал УНИАН, матч "Ворскла" - "Арсенал" в экстренном порядке был перенесен УЕФА из Полтавы в Киев в связи с военным положением в Украине.

Игра состоится в четверг на НСК "Олимпийский". Начало - в 19.55.