Хацкевич о матче с Астаной: градус игры будет гораздо выше, чем температура воздуха
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о готовности команды к матчу Лиги Европы с "Астаной", который пройдет завтра в Казахстане.
Так, то, что матч пройдет на искусственном газоне, может повлиять на результат.
"У каждого синтетического газона есть своя специфика. Большого опыта игр в таких условиях у нас нет. Да, с «Янг Бойз» в прошлом сезоне мы неудачно сыграли на синтетике, но затем, в групповом турнире, действовали уже лучше - приспособились. Точно так же будет и завтра: чем быстрее мы приспособимся к полю, тем будет проще нам играть и добиваться необходимого результата".
Стоит отметить, что на данный момент в Астане -5 С, однако матч пройдет на отапливаемом стадионе при плюсовой температуре.
"Конечно, при минусовой температуре тяжелее приспособиться к игре. А когда +15, то это комфортные условия для того, чтобы играть в футбол. Тепло, ветра нет. Но, думаю, градус игры будет гораздо выше, чем температура воздуха", - сказал главный тренер "Динамо", чьи слова цитирует сайт "Динамо от Шурика".
По словам Хацкевича, тренерский штаб "бело-синих" изменил подход к построению игры команды. Теперь делается ставка на сильнейшие качества молодых футболистов.
«Мы начали строить игру немного по-другому - в зависимости от того, какие у нас футболисты и какие у них сильные качества. Я не знаю команд, которые выходили бы на игру и играли на ничью. Каждая команда будет стремиться победить», - сказал главный тренер "Динамо" на предматчевой пресс-конференции.
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«Сегодня у нас достаточно молодая команда. У наших молодых воспитанников большой потенциал. Здесь только нужно время. "Качели" есть и в положительную сторону, и в отрицательную. Команда сегодня на стадии становления».
Хацкевич рассчитывает, что к основной обойме игроков в будущем подтянутся и другие исполнители, которые сейчас выступают за молодежные команды "Динамо".
«Есть группа ребят и в молодежных командах. Думаю, через год-два наши болельщики и журналисты будут радоваться и им аплодировать. Тем, кто только начинает свой путь в большом футболе».
Напоследок, тренер "бело-синих" поделился мыслями о сопернике.
«Чем сильна "Астана"? У них опытная группа атаки, футболисты дополняют друг друга: есть мощные, есть более техничные. Опасность на футбольном поле на самом деле исходит от любого футболиста. Как в атаке, так и при стандартных положениях».
Поединок "Астана" - "Динамо" состоится завтра, 29 ноября, в Казахстане.