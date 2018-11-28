Футболисты лондонского Арсенала вылетели в Украину на матч с Ворсклой

Согласно экстренному решению УЕФА, матч пройдет в Киеве на "Олимпийском".

Делегация лондонского "Арсенала" взяла курс из столицы Великобритании в Украину на предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против полтавской "Ворсклы".

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

По информации СМИ, "Арсенал" в ближайшее время прибудет в Киев, где завтра должен состояться матч с "Ворсклой". В 19.30 состоится пресс-конференция наставника гостей Унаи Эмери на НСК "Олимпийский".

Матч запланирован на четверг, 29 ноября. Начало – 19.55.

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Тем временем, руководство "Ворсклы" сообщило, что в 18.00 cегодня проведет совещание по поводу предстоящего матча с "Арсеналом". Ситуация, по словам сотрудников полтавского клуба, остается неопределенной.

Напомним, вчера вечером, за двое суток до игры "Ворскла" - "Арсенал" УЕФА перенес матч из Полтавы в Киев, сославшись на военное положение в ряде регионов Украины. При этом Полтавская область под действие указа о введении военного положения не попадает.

В "Ворскле" сегодня днем заяляли, что полтавский аэропорт готов принять любое количество самолетов с английской командой и ее болельщиками. Клуб продолжает вести борьбу за право проведения встречи в Полтаве.