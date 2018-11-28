Президент Ворсклы: есть вероятность, что матч против Арсенала не состоится

Глава полтавского клуба заявил, что "Арсенал", как и "Ворскла" хотели играть в Полтаве, решение УЕФА стало шоком.

Президент "Ворсклы" Роман Черняк прокомментировал ситуацию с переносом матча Лиги Европы между полтавским клубом и лондонским "Арсеналом" из Полтавы в Киев.

«Ни наш клуб, ни представители УЕФА, которые находятся в Полтаве не могут понять причин переноса. Мы все в шоке. Никто нас ни о чем не спрашивал, никто ничего не сообщил. Более того, НСК "Олимпийский" не готов к организации матча. Фанаты купили билеты в Полтаву, а это не только билеты на стадион, но и на самолеты, поезда и автобусы. Что будет с этими билетами?

Или как продавать билеты на НСК "Олимпийский" на 70 тысяч человек? Это решение было слишком поспешным. Главный вопрос, состоится ли игра вообще? Сегодня необходимо провести предварительную подготовку к матчу и провести пресс-конференцию. Но где и как?», — цитирует руководителя полтавчан Sportarena со ссылкой на Sport7.az.

Роман Черняк считает, что "Арсенал", как и "Ворскла", хочет играть в Полтаве.

Читайте такжеАрсенал – о переносе матча с Ворсклой в Киев: работаем с УЕФА и местными властями

«Наша команда находится в Полтаве. У нас есть резервный стадион - "Арена-Львов". Почему НСК? В настоящее время мы ведем переговоры с УЕФА. Они предлагают нам сыграть в Киеве, в 350 км от Полтавы. Но я не уверен, что "Арсенал" приедет в Киев».

Президент оценил возможность того, что игра может вообще не состояться.

«Это вполне возможно. Решение было принято без консультаций с клубами. В настоящее время существует неопределенность. Решение было принято вчера вечером. Куда звонить, давайте позвоним. Мне трудно комментировать. Наша цель состоит в том, чтобы наши болельщики смотрели эту игру на нашем стадионе. Мы потратили много денег на ремонт нашей арены».

Черняк высказал свое мнение об окончательном месте проведения матча

«К сожалению, я не смогу ответить на этот вопрос сейчас. Потому что это не зависит от меня. Если смогут организовать нашу игру на стадионе в Киеве, мы будем играть. Но я не вижу никаких предпосылок для проведения матча на НСК».

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес матч "Ворсклы" и "Арсенала" в Киев. Причиной такого решения стало введение военного положения в некоторых областях Украины. Решение принято, несмотря на то, что в Полтавской области, как и в Киевской, нет военного положения. На поединок было продано 16,5 тысяч билетов.

Матч "Ворскла" - "Арсенал" должен состояться в четверг, 29 ноября, в 19:55 по киевскому времени.