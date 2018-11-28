Арсенал – о переносе матча с Ворсклой в Киев: работаем с УЕФА и местными властями

На матч в Полтаве уже было продано около 16,5 тысяч билетов. В данный момент онлайн-продажа билетов приостановлена.

Лондонский «Арсенал» обратился к болельщикам, которые хотят поддержать команду в Украине в матче 5-го тура группового этапа Лии Европы с полтавской «Ворсклой».

«После решения о переносе матча с «Ворсклой» в Киев, мы работаем с УЕФА и местными властями. Безопасность и благополучие наших путешествующих фанатов – главный приоритет. Мы находимся в непосредственном контакте с большинством болельщиков, совершивших поездку», – сказано в обращении «Арсенала» на официальном сайте.

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Ранее сообщалось, что матч «Ворскла» – «Арсенал» перенесен из Полтавы в Киев на НСК «Олимпийский» из-за военного положения в Украине.

На матч в Полтаве уже было продано около 16,5 тысяч билетов. В данный момент онлайн-продажа билетов приостановлена.

Матч запланирован на четверг, 29 ноября. Начало – 19.55.

Следует отметить, что «Ворскла» продолжает готовиться к матчу с «Арсеналом» в Полтаве, а пресс-служба НСК «Олимпийский» в комментарии заявила, что не получала обращений по проведению матча на киевском стадионе.