Моуриньо сошел с ума после победного гола МЮ в Лиге чемпионов (видео)

Благодаря голу Феллаини на последних минутах "Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала турнира.

В матче 5-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" в компенсированное время вырвал победу у швейцарского "Янг Бойз" и завоевал путевку в плей-офф турнира.

Единственным голом отметился Маруан Феллаини. Взятие ворот швейцарского клуба бурно отметил наставник "Красных дьяволов" Жозе Моуриньо. "Особенный" ухватил упаковку с водой и с силой швырнул ее о землю. Удар был такой силы, что из бутылок в разные стороны брызнула жидкость.

"We've just scored a goal but we're talking about Jose Mourinho's reaction."@rioferdy5 thinks Jose's reaction screamed 'all eyes on me' 👀 pic.twitter.com/exhIw3WVo5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 27, 2018

Напомним, что после победы над «Ювентусом» (2:1) в прошлом туре ЛЧ Моуриньо также был заметен, отличившись троллингом фанатов туринской команды.

Как сообщал УНИАН, после матчей вторника в Лиге чемпионов сразу 7 команд обеспечили себе выход в плей-офф.