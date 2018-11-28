Моуриньо сошел с ума после победного гола МЮ в Лиге чемпионов (видео)
В матче 5-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" в компенсированное время вырвал победу у швейцарского "Янг Бойз" и завоевал путевку в плей-офф турнира.
Единственным голом отметился Маруан Феллаини. Взятие ворот швейцарского клуба бурно отметил наставник "Красных дьяволов" Жозе Моуриньо. "Особенный" ухватил упаковку с водой и с силой швырнул ее о землю. Удар был такой силы, что из бутылок в разные стороны брызнула жидкость.
"We've just scored a goal but we're talking about Jose Mourinho's reaction."@rioferdy5 thinks Jose's reaction screamed 'all eyes on me' 👀 pic.twitter.com/exhIw3WVo5— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 27, 2018
Напомним, что после победы над «Ювентусом» (2:1) в прошлом туре ЛЧ Моуриньо также был заметен, отличившись троллингом фанатов туринской команды.
Как сообщал УНИАН, после матчей вторника в Лиге чемпионов сразу 7 команд обеспечили себе выход в плей-офф.