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Моуриньо сошел с ума после победного гола МЮ в Лиге чемпионов (видео)

14:00, 28 ноября 2018
Футбол
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Жозе Моуриньо / REUTERS

В матче 5-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" в компенсированное время вырвал победу у швейцарского "Янг Бойз" и завоевал путевку в плей-офф турнира.

Единственным голом отметился Маруан Феллаини. Взятие ворот швейцарского клуба бурно отметил наставник "Красных дьяволов" Жозе Моуриньо. "Особенный" ухватил упаковку с водой и с силой швырнул ее о землю. Удар был такой силы, что из бутылок в разные стороны брызнула жидкость. 

Напомним, что после победы над «Ювентусом» (2:1) в прошлом туре ЛЧ Моуриньо также был заметен, отличившись троллингом фанатов туринской команды.

Как сообщал УНИАН, после матчей вторника в Лиге чемпионов сразу 7 команд обеспечили себе выход в плей-офф.

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Теги: #Жозе Моуриньо