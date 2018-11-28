Португалец Мораиш ушел с поста наставника львовских Карпат

Контракт португальского специалиста выкупил клуб из Республики Корея.

Главный тренер «Карпат» португалец Жозе Мораиш прекратил сотрудничество с львовским клубом.

Об этом сообщила пресс-служба "Карпат".

О намерении подать в отставку португальский специалист сообщил еще на прошлой неделе, но клуб ему отказал. В итоге контракт Мораиша выкупил корейский клуб - в соглашении наставника с "Карпатами" была данная опция.

Читайте такжеДонецкий Олимпик остался без главного тренера Санжара

К матчам с «Арсеналом-Киевом» и «Динамо» львовскую команду будет готовить и.о. главного тренера Олег Бойчишин, а помогать ему будут Александр Чижевский и Роман Гнатив.

Мораиш возглавил «Карпаты» в августе этого года. Под его руководством львовяне сыграли 12 матчей в УПЛ, в которых добыли 3 победы, 3 ничьих и потерпели 6 поражений.

После 16 туров «Карпаты» занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ.