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Скандальный матч аргентинских клубов Ривер Плейт и Бока Хуниорс пройдет за пределами страны

06:58, 28 ноября 2018
Футбол
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Матч "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" 24 ноября в Аргентине был сорван хулиганскими выходками фанов / REUTERS

Об этом заявил президент КОНМЕБОЛ (Южноамериканской футбольной конфедерации) Алехандро Домингез, сообщает New York Times.

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Решение принято в связи с невозможностью обеспечить безопасность встречи на домашней арене «Ривер Плейт» в Буэнос-Айресе.

Дата проведения матча станет известна позже, скорее всего, матч пройдет 8-го или 9 декабря. Желание принять поединок уже выразили Бразилия, Парагвай и Италия.

Напомним, 24 ноября ответный матч между командами был сорван: болельщики «Ривер Плейт» напали на автобус с футболистами «Бока Хуниорс», в результате чего в автобусе были выбиты стекла, а несколько игроков получили порезы от осколков. Полиция в результате хулиганских действий фанатов арестовала 29 человек.

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Теги: #Аргентина#Кубок Либертадорес