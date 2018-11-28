Скандальный матч аргентинских клубов Ривер Плейт и Бока Хуниорс пройдет за пределами страны

Решение принято в связи с невозможностью обеспечить безопасность встречи на домашней арене «Ривер Плейт» в Буэнос-Айресе.

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» пройдет не в Аргентине.

Об этом заявил президент КОНМЕБОЛ (Южноамериканской футбольной конфедерации) Алехандро Домингез, сообщает New York Times.

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Решение принято в связи с невозможностью обеспечить безопасность встречи на домашней арене «Ривер Плейт» в Буэнос-Айресе.

Дата проведения матча станет известна позже, скорее всего, матч пройдет 8-го или 9 декабря. Желание принять поединок уже выразили Бразилия, Парагвай и Италия.

Напомним, 24 ноября ответный матч между командами был сорван: болельщики «Ривер Плейт» напали на автобус с футболистами «Бока Хуниорс», в результате чего в автобусе были выбиты стекла, а несколько игроков получили порезы от осколков. Полиция в результате хулиганских действий фанатов арестовала 29 человек.