Владелец Лиона сомневается в возможности проведения матча с Шахтером в Украине
Владелец французского «Лиона» Жан-Мишель Олас не знает, отправится ли его команда в Украину на матч с «Шахтером» в заключительном туре Лиги чемпионов в связи в военным положением.
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«Матч лондонского «Арсенала» в Украине перенесен. Мы не знаем, отправимся ли в Украину, учитывая политическую ситуацию. Трудно найти самолет, чтобы отправиться туда. УЕФА примет решение», – сказал Олас.
Матч запланирован на 12 декабря в Харькове.
Ранее советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко заявил, что нет предпосылок, чтобы отменять или переносить спортивные соревнования в Харькове.
Как сообщал УНИАН, во вторник "Шахтер" обыграл на выезде "Хоффенхайм" (3:2), сохранив шансы на дальнейшую борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.