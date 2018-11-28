Ман Сити и еще 6 команд вышли в плей-офф Лиги чемпионов (результаты всех матчей дня)

Украинец Зинченко провел весь матч в составе команды Гвардиолы.

Во вторник в Европе состоялись восемь поединков Лиги чемпионов, среди которых украинских болельщиков больше всего интересовал результат в немецком Хоффенхайме, где донецкий "Шахтер" добыл суперважную победу над местным клубом - 3:2. Благодаря этому успеху горняки сохранили шансы на выход из группы в 1/8 финала.

По итогам других матчей вторника в плей-офф вышли "Аякс", "Ман Сити", "Реал", "Рома", "Бавария", "Юве" и "МЮ".

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В параллельном матче группы F, где выступает "Шахтер", "Манчестер Сити" дважды отыгрывался в игре с "Лионом", которая завершилась со счетом 2:2. Отметим, что весь матч в составе "Сити" провел украинский полузащитник Александр Зинченко.

Напомним, после пяти туров "Ман Сити" набрал 10 очков и обеспечил себе первое место в группе. У "Лиона" 7 пунктов, а у "Шахтера" - 5. Таким образом, 12 декабря в матче "Шахтер" - "Лион" решится судьба второго места.

Немецкий "Хоффенхайм" (3 очка) потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 27 ноября

Группа E

АЕК - Аякс - 0:2

Бавария - Бенфика - 5:1

Группа F

Лион - Ман Сити - 2:2

Хоффенхайм - Шахтер - 2:3

Группа G

ЦСКА - Виктория П - 1:2

Рома - Реал - 0:2

Группа H

МЮ - Янг Бойз - 1:0

Ювентус - Валенсия - 1:0