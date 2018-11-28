Фонсека после матча с Хоффенхаймом: бороться с немецкой командой можно только играя в три защитника

Главный тренер донецкой команды поделился эмоциями после победной игры.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился своими эмоциями после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого Хоффенхайма.

Тренер отметил, в первую очередь, высокую самоотдачу своих подопечных и желание добиться победы во чтобы то ни стало, сообщает корреспондент УНИАН из Хоффенхайма.

- После того как мы проанализировали первый очный матч и другие игры Хоффенхайма, приняли решение, что бороться с немецкой командой можно только играя в три защитника. Только так можно противостоять большому количеству игроков соперника в атаке. У нас был всего лишь один день на отработку этой тактики, но мы успели много сделать и значительно осложнить игру сопернику.

Это оригинальная идея была задумана специально под один матч. В дальнейшем горняки не планируют так действовать, - отметил тренер.

- Говоря в общем о сегодняшнем поединке, то игра была чрезвычайно зрелищная. Я думаю болельщики и на стадионе, и у экранов телевизоров, испытали огромное удовольствие, а болельщики конкретных двух команд - настоящий адреналин. Да, выигрывая с разницей в два мяча нужно было перестроиться и не дать сопернику сравнять счет. Тем не менее, мы сумели забить победный гол, что стало плодом коллективной игры, самоотдачи наших футболистов и веры в свой план и победу до последих секунд, - продолжил наставник дончан.

- Тайсон является очень важным игроком для нашей команды. С этим игроком мы гораздо сильнее. Бывает, когда мы играем без лидеров, то нам очень сложно. И сейчас присутствие Тайсона было очень важным. Что касается игрока обороны Николая Матвиенко, то он иногда проигрывал физическую борьбу сопернику, но в принципе, сыграл грамотно и четко. Как и остальные его партнгры. Собственно, это и предопределило исход борьбы и итоговую победу - добавил тренер.

- Сейчас все находится в наших руках и нам необходимо будет выиграть сложнейший матч у Лиона, который сегодня в очередной раз доказал, что является отличной командой. Французы сумели отобрать очко у Манчестер Сити. Но мы надеемся на то, что победа в решающей игре все-таки будет за нами.

Ситуация в Харькове? Лион не хочет туда ехать? Я еще не получал информацию о том, что УЕФА запретит играть в этом городе. Если же это случится, то мы готовы побеждать Лион в любом другом городе Украины, - подытожил тренер горняков.

Как сообщал УНИАН, выездной матч в Германии завершился победой горняков со счетом 3:2. Команда продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов и будет бороться за 2-е место и участие в 1/8 финала ЛЧ в очном споре с французским Лионом в домашней игре которая состоится 12 декабря.