Матч Лиги Европы Ворсклы с лондонским Арсеналом перенесен в Киев из-за военного положения

УЕФА сообщает, что продолжит отслеживать и анализировать ситуацию в Украине в ближайшие дни в свете возможного переноса других матчей.

Матч группового этапа Лиги Европы «Ворскла» – «Арсенал» вместо Полтавы состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».

Об этом сообщает пресс-cлужба Европейского футбольного союза.

УЕФА сообщил, что перенос состоялся по причине введения в некоторых регионах Украины военного положения.

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В заявлении организации сообщается, что УЕФА продолжит отслеживать и анализировать ситуацию в Украине в ближайшие дни в свете возможного переноса других матчей.

Следует отметить, что на матч "Ворскла" - "Арсенал" в Полтаве уже было продано около 16,5 тысяч билетов.

Ранее УЕФА сообщал, что матч состоится в Полтаве, несмотря на частичное введение в Украине военного положения. Полтавская область в перечень 10 регионов, где действует военное положение, не вошла.

Поединок "Ворскла" - "Арсенал" состоится в четверг, 29 ноября. Начало – 19.55.