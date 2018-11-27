Обвиняемый в теракте в Дортмунде россиянин приговорен к 14 годам заключения
Суд приговорил обвиняемого в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года к 14 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Spiegel.
Судебное заседание по делу состоялось сегодня.
Сергей Веннергольд, имеющий немецкое и российское гражданство, в ходе судебного заседания признал совершение подрыва, но отрицал намерение убить футболистов, находившихся в автобусе.
Читайте такжеПострадавший при взрыве возле автобуса игрок "Боруссии" получил перелом руки
Веннергольд обвинялся в изготовлении самодельных бомб и их подрыве возле автобуса дортмундской «Боруссии», которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».
В результате подрыва были разбиты стекла автобуса, защитник Марк Бартра и один полицейский получили травмы.
По версии следствия, обвиняемый рассчитывал заработать на разнице курса бумаг.
Ранее сообщалось, что Веннергольд купил 15 тысяч пут-опционов (биржевой контракт, дающий право на последующую продажу актива) на акции «Боруссии» на 78 тысяч евро. Веннергольд мог заработать несколько десятков тысяч евро на резком падении акций клуба после взрыва.