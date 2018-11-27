Обвиняемый в теракте в Дортмунде россиянин приговорен к 14 годам заключения

11 апреля 2017 года в автобусе дортмундской "Боруссии" сработало взрывное устройство.

Суд приговорил обвиняемого в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Spiegel.

Судебное заседание по делу состоялось сегодня.

Сергей Веннергольд, имеющий немецкое и российское гражданство, в ходе судебного заседания признал совершение подрыва, но отрицал намерение убить футболистов, находившихся в автобусе.

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Веннергольд обвинялся в изготовлении самодельных бомб и их подрыве возле автобуса дортмундской «Боруссии», которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

В результате подрыва были разбиты стекла автобуса, защитник Марк Бартра и один полицейский получили травмы.

По версии следствия, обвиняемый рассчитывал заработать на разнице курса бумаг.

Ранее сообщалось, что Веннергольд купил 15 тысяч пут-опционов (биржевой контракт, дающий право на последующую продажу актива) на акции «Боруссии» на 78 тысяч евро. Веннергольд мог заработать несколько десятков тысяч евро на резком падении акций клуба после взрыва.