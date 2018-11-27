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Онлайн-трансляция Хоффенхайм - Шахтер: Лига чемпионов, 5-й тур

20:36, 27 ноября 2018
Футбол
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facebook.com/fcshakhtar

Поединок является ключевым для "Шахтера" в борьбе за право выхода в весеннюю часть еврокубков. На данный момент после четырех туров горняки занимают последнее место в группе F, имея в активе всего 2 очка. У "Хоффенхайма" - на 1 балл больше. Обе команды имеют скромные шансы на сохранение места в Лиге чемпионов и сосредоточатся на борьбе за 3-е место, которое дает выход в Лигу Европы. 

Напомним, что согласно прогнозам букмекеров, фаворитом поединка является немецкий клуб. 

Матч "Хоффенхайм" - "Шахтер" начнется в 22.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 1".

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Теги: #Шахтер в Лиге чемпионов