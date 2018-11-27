Онлайн-трансляция Хоффенхайм - Шахтер: Лига чемпионов, 5-й тур
20:36, 27 ноября 2018Футбол
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Горняки проводят ключевой поединок, который может решить судьбу выхода команды в весеннюю часть еврокубков.
facebook.com/fcshakhtar
Сегодня донецкий "Шахтер" проводит матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов на выезде против немецкого "Хоффенхайма".
Поединок является ключевым для "Шахтера" в борьбе за право выхода в весеннюю часть еврокубков. На данный момент после четырех туров горняки занимают последнее место в группе F, имея в активе всего 2 очка. У "Хоффенхайма" - на 1 балл больше. Обе команды имеют скромные шансы на сохранение места в Лиге чемпионов и сосредоточатся на борьбе за 3-е место, которое дает выход в Лигу Европы.
Напомним, что согласно прогнозам букмекеров, фаворитом поединка является немецкий клуб.
Матч "Хоффенхайм" - "Шахтер" начнется в 22.00 по киевскому времени.
ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 1".
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