Онлайн-трансляция Хоффенхайм - Шахтер - 2:3: Лига чемпионов, 5-й тур

Горняки проводят ключевой поединок, который может решить судьбу выхода команды в весеннюю часть еврокубков.

Сегодня донецкий "Шахтер" проводит матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов на выезде против немецкого "Хоффенхайма".

Поединок является ключевым для "Шахтера" в борьбе за право выхода в весеннюю часть еврокубков. На данный момент после четырех туров горняки занимают последнее место в группе F, имея в активе всего 2 очка. У "Хоффенхайма" - на 1 балл больше. Обе команды имеют скромные шансы на сохранение места в Лиге чемпионов и сосредоточатся на борьбе за 3-е место, которое дает выход в Лигу Европы.

Напомним, что согласно прогнозам букмекеров, фаворитом поединка является немецкий клуб.

Матч "Хоффенхайм" - "Шахтер" начнется в 22.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 1".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Нордтвейт, Демирбай, Шульц, Ст. Цубер, Бельфодиль, Фогт, Крамарич, Салаи.

«Шахтер»: Пятов – Исмаили, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Данченко – Степаненко, Майкон – Тайсон, Коваленко – Мораес.

1. Матч стартовал.

3. "Шахтер" использует новую для себя схему с тремя защитниками, которые располагаются в линию.

5. Первая осмысленная атака горняков завершилась ударом Исмаили - голкипер на месте.

7. Шульц оказался первым на осткоке после подачи немцами углового и пробил сильно выше ворот.

13. Горняки подали угловой, немцы выиграли верховую борьбу и пытались организоать контратаку, но Степаненко выбил мяч в подкате.

14. ГООООЛ!!!!!!!!!! 0:1!!! Исмаили!!!! Бразильский фланговый защитник "Шахтера" открывает счет!

15. ГООООООЛЛЛЛ!!!!!!! 0:2!!!!!!!!!! Невероятно! На этот раз королем эпизода стал Тайсон!

17. ГООЛ! 1:2. Тут же хозяева сбили пыл донецкой команды. Крамарич сокращает отставание в счете. Хорват получил передачу из глубины поля и перекинул Пятова. Мяч залетел в сетку от штанги.

18. Ураганное начало матча, прямо скажем...

20. Снова опасность... Шульц подал с левого фланга, но Пятов не позволил пробить нападающему и забрал мяч.

25. Мораес лежит на газоне после столкновения.

28. 100-процентный шанс не использовал "Шахтер"!!! Кривцов после подачи с фланга бил буквально с двух-трех метров, но мяч прошел мимо ворот!...

33. Пятов забрал мяч после навеса Шульца с фланга.

37. Жестко сыграл Степаненко против Цубера и получил предупреждение.

40. ГОООЛ!! 2:2.

41. Хорошая атака "Хоффенхайма" правым флангом, и после рикошета Цубер головой переправляет мяч в пустые ворота...

45. Арбитр добавил 1 минуту.

ПЕРЕРЫВ.

Порадовали обе команды в первом тайме атакующим и результативным футболом. Обращает на себя внимание большое количество ошибок в обороне. Посмотрим, что будет после 15-минутной паузы.

46. Команды начали второй тайм в тех же составах.

52. Пятов справился с ударом Цубера, который бил, находясь под углом к воротам.

58. Предупреждение Салаи - первое для "Хоффенхайма" в этом матче.

60. Красная карточка Салаи! Игрок хозяев очень грубо полетел прямой ногой в ноги Матвиенко. Второе предупреждение. "Хоффенхайм" в меньшинстве!

67. Крамарич бил издали по воротам Пятова - выше цели.

68. Предпреждение для Матвиенко.

69. "Хоффенхайм", играя в меньшинстве, обступил ворота гостей! От еще одного гола "Шахтер" спасла перекладина после удара Цубера!!!

71. Еще один опасный дальний удар от Крамарича, рядом со штангой.

73. Один из робких ответов "Шахтера". Мораес из выгодного положения бьет над перекладиной.

77. Довольно поздняя первая замена в матче. Алан Патрик вместо Степаненко.

77. Тут же Нельсон ﻿выходит на поле вместо ﻿Цубера.

78. Убойный момент у немцев!!! С прострелом Нельсона справился Кривцов, но на добивании был Шульц. Целил в дальний угол, но не попал!

81. "Хоффенхайм" разрывает оборону "Шахтера" на тряпки, но снова не забивает! Нельсон бьет мимо цели из расстрельной позиции.

82. Ааа, что творится! Штанга после удара Тайсона! На отскоке оказался Исмаили, но и его удар не прошел. "Шахтер" показывает, что зубы у него есть...

84. Двойная замена у "Хоффенхайма". Грифо вышел вместо Шульца, а Гриллич заменил Нордтвейта.

85. Замена у "Шахтера". Дентиньо вместо Коваленко.

89. Предупреждение капитану немцев Фогту.

90. И снова штанга у "Шахтера"!!!!! Майкон, ну как же так? Горняки могли только что победить в сложнейшем матче. Но впереди решающие минуты.

90+1. Добавлено 4 минуты.

90+3. ГООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!! ТАЙСОН!!!!!!!! 2:3. Это шах и мат или еще нет?

90+4. Данченко получает предупреждение.

90+5. Вместо Данченко вышел на поле Бутко.

90+6. Немцы нервничают и фолят у своих ворот. Демирбай получает предупреждение.

90+7. Предупреждение Пятову за затяжку времени.

90+8. Все игроки на взводе и ожидают финального свистка. Когда уже он будет?..

ВСЕ! Под оглушительный свист немецкой публики "Шахтер" вырывает такую долгожданную победу, первую в нынешней еврокампании! 3:2!

Поздравляем!

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