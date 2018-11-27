Онлайн-трансляция Хоффенхайм - Шахтер - 2:2: Лига чемпионов, 5-й тур

Горняки проводят ключевой поединок, который может решить судьбу выхода команды в весеннюю часть еврокубков.

Сегодня донецкий "Шахтер" проводит матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов на выезде против немецкого "Хоффенхайма".

Поединок является ключевым для "Шахтера" в борьбе за право выхода в весеннюю часть еврокубков. На данный момент после четырех туров горняки занимают последнее место в группе F, имея в активе всего 2 очка. У "Хоффенхайма" - на 1 балл больше. Обе команды имеют скромные шансы на сохранение места в Лиге чемпионов и сосредоточатся на борьбе за 3-е место, которое дает выход в Лигу Европы.

Напомним, что согласно прогнозам букмекеров, фаворитом поединка является немецкий клуб.

Матч "Хоффенхайм" - "Шахтер" начнется в 22.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 1".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Нордтвейт, Демирбай, Шульц, Ст. Цубер, Бельфодиль, Фогт, Крамарич, Солои.

«Шахтер»: Пятов – Исмаили, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Данченко – Степаненко, Майкон – Тайсон, Коваленко – Мораес.

1. Матч стартовал.

3. "Шахтер" использует новую для себя схему с тремя защитниками, которые располагаются в линию.

5. Первая осмысленная атака горняков завершилась ударом Исмаили - голкипер на месте.

7. Шульц оказался первым на осткоке после подачи немцами углового и пробил сильно выше ворот.

13. Горняки подали угловой, немцы выиграли верховую борьбу и пытались организоать контратаку, но Степаненко выбил мяч в подкате.

14. ГООООЛ!!!!!!!!!! 0:1!!! Исмаили!!!! Бразильский фланговый защитник "Шахтера" открывает счет!

15. ГОООООООООООООООООЛЛЛЛ!!!!!!! 0:2!!!!!!!!!! Невероятно! На этот раз королем эпизода стал Тайсон!

17. ГООЛ! 1:2. Тут же хозяева сбили пыл донецкой команды. Крамарич сокращает отставание в счете. Хорват получил передачу из глубины поля и перекинул Пятова. Мяч залетел в сетку от штанги.

18. Ураганное начало матча, прямо скажем...

20. Снова опасность... Шульц подал с левого фланга, но Пятов не позволил пробить нападающему и забрал мяч.

25. Мораес лежит на газоне после столкновения.

28. 100-процентный шанс не использовал "Шахтер"!!! Кривцов после подачи с фланга бил буквально с двух-трех метров, но мяч прошел мимо ворот!...

33. Пятов забрал мяч после навеса Шульца с фланга.

37. Жестко сыграл Степаненко против Цубера и получил предупреждение.

40. ГОООООЛ!! 2:2.

41. Хорошая атака "Хоффенхайма" правым флангом, и после рикошета Цубер головой фактически головой переправляет мяч в пустые ворота...

45. Арбитр добавил 1 минуту.

ПЕРЕРЫВ.

Порадовали обе команды в первом тайме атакующим и результативным футболом. Обращает на себя внимание много ошибок в обороне. Посмотрим, что будет после 15-минутной паузы.

46. Команды начали второй тайм в тех же составах.

52. Пятов справился с ударом Цубера, который бил, находясь под углом к воротам.

58. Предупреждение Салаю - первое для "Хоффенхайма" в этом матче.

60. Красная карточка Салаю! Игрок хозяев очень грубо полетел прямой ногой в ноги Матвиенко. Второе предупреждение. "Хоффенхайм" в меньшинстве!.