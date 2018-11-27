ФФУ сделала заявление относительно введения военного положения в отдельных областях

На данный момент рекомендаций по каким-либо ограничениям нет, сообщают в организации.

Федерация футбола Украины на своем официальном сайте выступила с официальным заявлением по поводу особенностей проведения мероприятий в регионах Украины, где введено военное положение.

«На данный момент от правоохранительных или других органов власти Украины в Федерацию футбола Украины не поступало никаких рекомендаций или предостережений об ограничении проведения футбольных мероприятий в Киеве или других регионах страны, в том числе по проведению таких мероприятий в 10-ти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), на территории которых введено военное положение.

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Также ФФУ не получала от УЕФА никаких предостережений о проведении на территории Украины в период действия военного положения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы».

Ранее в УЕФА сообщили, что матч «Ворскла» – «Арсенал» в Лиге Европы состоится, несмотря на введение военного положения.