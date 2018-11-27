Шахтер совершил прогулку в Хоффенхайме перед матчем Лиги чемпионов

Игроки донецкой команды погуляли по местному парку.

Игроки донецкого Шахтера совершили традиционную совместную прогулку перед матчем Лиги чемпионов против немецкого Хофенхайма.

Игроки команды прогулялись по парку, рассположенному вблизи гостинницы.

Достаточно теплая по сравнению с киевской, погода и чистый воздух способствовали пребыванию на свежем воздухе и хорошему настроению чемпионов Украины.

Как сообщал УНИАН, матч Хоффенхайм - Шахтер начнется в 22.00 по киевскому времени.