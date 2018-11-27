Шахтер совершил прогулку в Хоффенхайме перед матчем Лиги чемпионов
17:20, 27 ноября 2018Футбол
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Игроки донецкой команды погуляли по местному парку.
Игрокти Шахтера прогулялись по парку в Хоффенхайме / shakhtar.com
Игроки донецкого Шахтера совершили традиционную совместную прогулку перед матчем Лиги чемпионов против немецкого Хофенхайма.
Игроки команды прогулялись по парку, рассположенному вблизи гостинницы.
Достаточно теплая по сравнению с киевской, погода и чистый воздух способствовали пребыванию на свежем воздухе и хорошему настроению чемпионов Украины.
Как сообщал УНИАН, матч Хоффенхайм - Шахтер начнется в 22.00 по киевскому времени.
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
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