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Шахтер совершил прогулку в Хоффенхайме перед матчем Лиги чемпионов

17:20, 27 ноября 2018
Футбол
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Игрокти Шахтера прогулялись по парку в Хоффенхайме / shakhtar.com

Игроки команды прогулялись по парку, рассположенному вблизи гостинницы.

Достаточно теплая по сравнению с киевской, погода и чистый воздух способствовали пребыванию на свежем воздухе и хорошему настроению чемпионов Украины.

Как сообщал УНИАН, матч Хоффенхайм - Шахтер начнется в 22.00 по киевскому времени. 

shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер