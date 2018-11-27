Матч заключительного тура ЛЧ Шахтер - Лион пройдет в Харькове, несмотря на военное положение

Об этом заявил советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко.

Матч заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов «Шахтер» – «Лион» состоится 12 декабря в Харькове, несмотря на введение на территории Харьковской области военного положения.

Об этом во время брифинга заявил советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко, сообщает "Депо Харьков".

«Нет никаких предпосылок, чтобы отменять спортивные соревнования или другие мероприятия, к которым привыкли харьковчане», – отметил Стороженко.

Отметим, что вчера УЕФА подтвердил, что поединок "Ворсклы" против лондонского "Арсенала" в Лиге Европы также состоится в назначенный срок - 29 ноября - в Полтаве, несмотря на введение военного положения в ряде областей Украины.