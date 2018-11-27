Динамо отправилось в Астану и проведет больше 5 часов в воздухе

Киевляне вылетели на матч Лиги Европы больше чем за двое суток до его начала.

Во вторник днем киевское «Динамо» отправилось в Казахстан, где в четверг «бело-синие» проведут матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы с местной «Астаной».

Тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем в этот раз инициировал ранний зарубежный выезд, поскольку команду ждет весьма длительный перелет: путь от Киева до Астаны самолет с динамовской делегацией на борту преодолеет за пять с половиной часов.

В столицу Казахстана гости прибудут в 01:30 ночи по местному времени (в 21:30 по Киеву). Из международного аэропорта Астаны «Динамо» сразу отправится в отель, сообщает dynamo.kiev.ua.

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В составе динамовской делегации - 21 футболист, включая практически всех игроков основной обоймы «Динамо». Присутствует в списке и защитник Никита Бурда, который не так давно получил растяжение икроножной мышцы и пропустил воскресный матч чемпионата Украины с «Александрией». Но при этом в Киеве остался полузащитник «бело-синих» Виталий Буяльский. Также не полетел на матч с «Астаной» нападающий Артем Беседин, который только восстановился после травмы.

Таким образом, делегация «Динамо» включила в себя следующих футболистов.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Евгений Смирный.

Нападающий: Назарий Русин.

В среду вечером динамовцы проведут тренировку на поле стадиона «Астана Арена», где состоится предстоящий матч. Поединок "Астана" - "Динамо" пройдет в четверг, 29 ноября. Обратим внимание на непривычное начало матча - 17.50 по киевскому времени.

Стоит добавить, что главным арбитром поединка назначен хорват Иван Бебек.