В Украине не будут отменять спортивные турниры из-за военного положения

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Из-за введения военного положения в отдельных областях Украины никакие спортивные турниры там не отменят. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданова в своем Facebook.

Он отметил, что министерство продолжит работать в штатном режиме. В частности, будут реализовываться молодежные мероприятия и проекты, проводиться и финансироваться запланированные учебно-тренировочные сборы национальных сборных команд. Также будут проходить выезды на международные соревнования (кроме страны-агрессора РФ) и спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

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"Указом президента Украины не отменяются никакие спортивные турниры национального и международного уровня, запланированные к проведению в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях", - говорится в сообщении министра.

Вместе с тем, решение относительно участия спортсменов-военнослужащих и офицеров ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы, других силовых ведомств в спортивных мероприятиях в условиях военного положения принимается их непосредственным командованием.

Также сообщается, что во время проведения массовых спортивных мероприятий в период действия военного положения будут усилены меры безопасности.

Напомним, как сообщал УНИАН, УЕФА подтвердил, что поединок Лиги Европы "Ворскла" (Полтава) - "Арсенал" (Лондон, Англия), который должен состояться 29 ноября, не будет перенесен.