Хоффенхайм - Шахтер: где смотреть и прогнозы букмекеров

Сегодня в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет ключевой поединок за право выхода в весеннюю часть еврокубков.

Сегодня в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с немецким "Хоффенхаймом".

Матч состоится в городе Зинсхайм на стадионе "Вирсоль Рейн-Неккар-Арена". Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Рассудит поединок бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком.

Турнирный расклад

Поединок является ключевым для "Шахтера" в борьбе за право выхода в весеннюю часть еврокубков. На данный момент после четырех туров горняки занимают последнее место в группе F, имея в активе всего 2 очка (две ничьи при двух поражениях). У "Хоффенхайма" - на 1 балл больше. Уверенно лидирует в группе "Манчестер Сити" (9 очков), на второй позиции "Лион" с 2 очками.

Команда Гвардиолы практически обеспечила себе участие в плей-офф Лиги чемпионов: даже ничья в сегодняшнем матче с "Лионом" гарантирует "Ман Сити" выход в 1/8 финала. Не намерен отдавать свое второе место и французский клуб. Таким образом, "Хоффенхайм" и "Шахтер", имея весьма скромные шансы на сохранение места в Лиге чемпионов, сосредоточатся на борьбе за 3-е место, которое дает выход в Лигу Европы.

Прогнозы букмекеров

По сведениям портала Betexplorer, который собирает данные ведущих букмекерских контор мира, фаворитом поединка является немецкий клуб. Средний коэффициент на победу "Хоффенхайма" составляет 1,70 к 1. Коэффициент на успех донецкой команды составляет 4,61 к 1. Довольно мала вероятность ничьей - возможность такого результата оценивается как 4,39 к 1.

Составы команд

Главный тренер чемпионов Украины Паулу Фолнсека взял с собой 20 футболистов. Вместе с первой командой прилетела и "молодежка" "Шахтера", которая также сегодня проведет свою встречу со сверстниками из "Хоффенхайма" в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Не полетели в Германию Марлос и Ярослав Ракицкий – оба продолжают восстанавливаться от травм, и это, безусловно, значительная кадровая потеря горняков в преддверие матча.

Где смотреть

Смотреть матч "Хоффенхайм" - "Шахтер" в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 1" начиная с 21.55.

Следить за онлайн-трансляцией встречи можно будет также на сайте УНИАН.