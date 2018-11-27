Ворскла подписала экс-полузащитника Фенербахче

В последнее время 20-летний Аденис Шала выступал за дублеров турецкого «Фенербахче».

Полузащитник молодежной сборной Албании Аденис Шала стал игроком «Ворсклы», сообщает Tema. В последнее время 20-летний игрок выступал за дублеров турецкого «Фенербахче». Читайте такжеМатч Лиги Европы Ворскла - Арсенал состоится, несмотря на возможное введение военного положения - УЕФА Отмечается, что в трансфере помог экс-защитник «Ворсклы» Арменд Даллку. Также портал Transfermarkt сообщает, что 20-летний албанец перешел в «Ворсклу» 25 ноября и заявлен за вторую команду. Аденис Шала недавно сменил молодежную сборную Косово на молодежную сборную Албании. Напомним, в последнем матче «Ворскла» проиграла «Мариуполю» (0:1).

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