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Защитник Барселоны Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав

23:06, 26 ноября 2018
Футбол
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Жерар Пике / REUTERS

В августе футболист был задержан за использование автомобиля несмотря на то, что на его водительских правах уже не было баллов.

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31-летний игрок признал свою вину и пошел на соглашение с правосудием, сообщает Mundo Deportivo.

В Испании к правам привязываются 12 баллов. За различные нарушения с водителей списывается то или иное количество. Если баллов не остается, человек лишается права водить автомобиль.

Жерар Пике / Pep Morata

Напомним, в начале ноября игрока "ПСЖ" Марко Верратти задержали за вождение в нетрезвом виде и лишили водительских прав. Ранее проблемы с законом за вождение пьяным возникли у голкипера лондонского "Тоттенхэма" Уго Льориса.

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Теги: #Барселона#Жерар Пике