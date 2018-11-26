Фонсека: у Ракицкого травма колена, он вчера прервал тренировку

Главный тренер Шахтера ответил на вопросы СМИ накануне матча Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

Главный тренер донецкого Шахтера Пауло Фонсека дал предматчевую пресс-конференцию, накануне игры 5-го тура Лиги чемпионов против немецкого Хоффенхайма.

В частности, Фонсека ответил на самый актуальный вопрос, об отсутствии в заявке команды и в составе делегации ФК Шахтер в Германии Ярослава Ракицкого, сообщает корреспондент УНИАН из Хоффенхайма:

- У Ярослава Ракицкого травма колена. Вчера на тренировке он почувствовал резкую боль и вынужден был прервать занятие. Поэтому сегодня его нет с нами.

Говоря о чрезвычайной важности предстоящей игры и вспоминая первый матч в Харькове (2:2), Фонсека отметил:

- Уверен, что завтра будет похожий очень интересный и зрелищный матч, с таким же большим количеством моментов и голов. Нам обязательно нужно побеждать. Мы постараемся использовать все наши силы и мастерство, все свое тактическое умение, чтобы победить.

А говоря о ситуации в стране в связи с возможным введением военного положения, он заметил:

- Конечно все сейчас прикованы к своим гаджетам, следят за новостями, особенно украинские игроки. Но, тем не менее, мы профессионалы, мы должны сосоредоточиться на игре. Главное сейчас - победа на футбольном поле. И мы должны отбросить все лишние эмоции и быть готовы к борьбе и победе на газоне стадиона в Хоффенхайме.

Напоследок Фонсека добавил:

- Я не знаю, что будет завтра. Да, мы можем проиграть и вылететь из Лиги чемпионов. Но давайте подумаем об этом завтра. Сегодя наша главная задача - думать о том, как мы победим. И приложить к этому все усилия. Сейчас я не чувствую, что моя команда проиграла. Мы будем биться до конца.