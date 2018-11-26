Футболистов киевского Арсенала полном составе проверят на детекторе лжи

У руководства клуба появились вопросы к игрокам по поводу поражения в Одессе.

Игроки киевского "Арсенала" пройдут проверку на полиграфе, сообщает в своем твиттере журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас.

Причина - проигранный матч в Одессе против "Черноморца" в минувшем туре (1:2).

«В Арсенале сегодня полиграф. Команду в полном составе «прогонят» через детектор лжи. У руководства клуба вопросы к игрокам по поводу результата в Одессе. Тем более, перед игрой были предупредительные звонки о подозрительных маневрах за пределами поля», - сообщил журналист.

В матче с "Черноморцем" именно киевляне вышли вперед на 63-й минуте встречи, но затем пропустили два гола и упустили даже ничью.

В первом тайме случился скандальный эпизод с вратарем "Арсенала" и арбитром, который не заметил очевидного нарушения со стороны Сергея Ситало - голкипер явно сыграл руками в мяч за пределами штрафной площади.

Отметим, что недавно в УПЛ детектор лжи применялся также по отношению к игрокам ФК "Львов" и "Олимпик".