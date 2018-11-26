Судьба скандального матча между аргентинскими клубами Ривер Плейт и Бока Хуниорс решится во вторник

Игроки "Бока Хуниорс" получили ранения, полиция Буэнос-Айреса задержала из-за беспорядков 29 человек.

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" вновь не состоялся. Новая дата встречи определится во вторник, 27 ноября.

Изначально поединок между командами был запланирован на 24 ноября. Однако после атаки на автобус "Бока Хуниорс" было принято решение о переносе игры на воскресенье. Но и в этот день матч не был сыгран.

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В то же время, президент КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола) Алехандро Домингес, комментируя это решение TyC Sports, дал понять, что встреча состоится в другую дату. Он подчеркнул, что победителя команды определят на поле.

Причина этого решения заключается в позиции команды гостей. Так, игроки "Бока Хуниорс" выступили против проведения поединка в субботу, а затем и в воскресенье.

Чуть позже позицию футболистов поддержали и представители клуба, которые требовали также присудить своей команде техническую победу.

Как собщал УНИАН, ответный поединок финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" был сорван из-за бесчинств фанатов "Ривер Плейт" - на игроков "Бока Хуниорс" напали, пострадал также автобус команды гостей. Полиция задержала из-за беспорядков 29 человек.

Первая финальная игра Кубка Либертадорес (этот трофей вручается лучшей клубной команде Южной Америки) завершилась результативной ничьей 2:2.